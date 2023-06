June 28 dineklarang holiday sa selebrasyon ng Eid’l Adha

Idineklara ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. bilang regular holiday ang June 28, 2023 bilang paggunita ng Eid’l Adha (Feast of Sacrifice) sa bansa.

Nakapaloob ito sa Proclamation No. 258 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong June 13, 2023.

Ang Eid’l Adha ay isa sa dalawang pinakamalaking pista ng mga Islam, ang isa ay ang Eid’l Fitr.

“Republic Act No. 9849 declared the Tenth day of Zhul Hijja, the Twelfth month of the Islamic calendar, a national holiday for the observance of Eidul Adha, with a movable date,” ayon sa proklamasyon.

“Following the 1444 Hijrah Islamic Lunar Calendar, the National Commission on Muslim Filipinos has recommended that 28 June 2023, Wednesday, be declared a national holiday, in observance of Eid’l Adha,” dagdag pa rito. (Prince Golez)

