Jose Rizal Coliseum sa Calamba, Laguna inaabangan

Bonggang-bongga ang siyudad ng Calamba dahil sa itinayong Jose Rizal Coliseum.

Sa Facebook post ni Mayor Ross Rizal ay ipinasilip nito ang napakaganda at napakalaking Jose Rizal Coliseum.

“Gusto ko lang pong ipasilip sa inyo ang ating Jose Rizal Coliseum,” bahagi ng post sa Facebook page ni Mayor Rizal.

Labis naman ang katuwaan ng mga taga-Calamba sa isa pa namang accomplishment ng kanilang Mayor na sa maiksing panahon lamang ay natapos ang nasabing coliseum.

Maraming taga-Calamba ang excited sa pagkakatayo ng nasabing gusali dahil magagamit na umano nila ito sa maraming pang malakihang aktibidad.

“Mayor Ross, so diyan na po kami magti-teacher’s day at general assembly.”

“It’s a dream come true for every Calambeños to have a great coliseum. Thank you so much Mayor Ross Rizal.”

Ang nasabing coliseum ay masisilayan ng taumbayan sa Hulyo kung saan gaganapin ang State of the City address ng alkalde na isang taon pa lamang sa serbisyo ay isang pangmalakasang proyekto na ang natupad.