Jema Galanza, Creamline kakaldagin Chery Tiggo

Mga laro sa Hunyo 27: (FilOil Arena)

1:30pm — Cignal vs Foton

4:00pm — Farm Fresh vs F2 Logistics

6:30pm — Chery Tiggo vs Creamline

HAMBALUSANG umaatikabo ang agad masasaksihan sa opening game ng 2023 Premier Volleyball League (PVL) Invitational Conference sa Huyo 27 sa FilOil Arena.

Matinding triple-header agad ang nakasalang sa opening day tampok ang salpukan ng defending champs Creamline Cool Smashers at Chery Tiggo sa main game alas-6:30 ng gabi pagkatapos ng banatang Cignal kontra Foton sa 1:30pm at baguhang Farm Fresh laban sa F2 Logistics sa alas-4 ng hapon.

Muling magsisilbing key player sa Creamline si Jema Galanza habang hindi pa tiyak kung sasalang na ang nagpapagaling sa injury na si team captain Alyssa Valdez.

Tampok din ang salpukang Foton Tornadoes at Cignal HD Spikers na nagpaparada ng bagong recruit na si Vanie Gandler kasama ang beteranong si Jovelyn Gonzaga.

Haharapin naman ng F2 Cargo Movers, na itatampok ang UAAP award winner haul sa pangunguna ni La Salle champion Jolina dela Cruz, ang isa pang baguhang koponan sa ganap na 4pm na Farm Fresh Foxies na nagdadala ng core ng two-time reigning NCAA champion CSB Lady Blazers.

Tampok sa ganap na alas-6:30 ng gabi ang defending conference champion na Creamline Cool Smashers na lumakas na ngayon sa pagdagdag ng beach volleyball star na si Bernadeth Pons sa pagsagupa na nagpalakas at nagpabata na Chery Tiggo Crossovers sa paglalaro ng magde-debut na dating UST at NU stars Eya Laure at Jen Nierva.

(Lito Oredo)