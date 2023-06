James, Nadine pinag-aawayan pa rin ng mga fan

Nang dahil sa London trip ni James Reid ay nagpasiklaban, dumepensa at nagbunyag ng mga isyu ang mga panatiko ng actor-singer at ang mga supporter ng ex girlfriend nitong si Nadine Lustre.

Sa Instagram post ni James na nakaupo sa couch at suot ang floral blazer, kung saan may caption ito na, “London-Bristol-Marseille,” nagpatutsadahan ang mga fan niya at supporters ni Nadine para ibida ang yaman ng kani-kanilang mga idolo.

Naumpisahan ito sa pagyayabang ni @perlimnez at sinabing mayaman si Nadine maging ang dyowa nitong si Chris kaya nagpapabalik ang dalawa sa France. ’Di raw gaya ni James na nakakapag-travel lang pag may trabaho.

Dito na naungkat ang tungkol sa sakit ng boyfriend ni Nadine, kung saan binanggit ng supporter ni James na si @bigbigbrands na posibleng kaya nagpapabalik-balik sa France ang dalawa ay dahil baka nagpapa-check up si Chris.

Sinegundahan ito ni @bluebagzzhu at sinabing may chemotherapy raw umano si Chris.

Dumepensa at ipinamukha ni @etheljd29, na cancer survivor na si Chris tatlong taon na ang nakakaraan. Sabi pa niya, “He was totally healed.”

Ang ending pinapalayas ng mga panatiko ni James ang Nadine fans sa comment thread at wag magkalat ang mga ito sa post ng kanilang idol.

Samantala, bitbit ni James si Issa Pressman abroad. Masisilip ito sa post ng dalawa sa kani-kanilang mga social media accounts.

Sa parehong post, makikita sa isa sa photos ni James na kasama niya si Issa na nakasuot ng leather jacket at sombrero.

Sa IG naman ni Issa ay makikita sa gallery of birthday photos ang lambingan nilang dalawa ni James.

***

Rabiya, Jeric naglampungan sa Boracay

Napuno ng harutan, lambingan at romansa ang bakasyon ng magkasintahang sina Rabiya Mateo at Jeric Gonzales sa Boracay.

Mistulang bagong kasal ang dalawa sa video post na inilabas mismo ni Rabiya sa kanyang Instagram.

Nagpapakita ito ng masaya nilang lampungan sa tabing dagat, kung saan karga ni Jeric si Rabiya sa kanyang likod habang tumatakbo sila sa dalampasigan.

Tili nang tili ang nalulunod sa kaligayahang si Rabiya sa eksena nila ni Jeric na parang mga bata na naglalaro.

Ito ang rason kung bakit hindi napigil ni Rabiya na ipangalandakan ang romansa nila ni Jeric.

Sey niya sa caption, “To more blurry nights in random places with you @jericgonzales07.”

Isang malutong na “I love you” naman ang tugon ni Jeric sa kanyang comment sa post ng kasintahan.

“To more blurry nights @rabiyamateo I love you.”

***

Kyline halos maihi sa kilig nang makita si Juday

Hindi napigilan ni Kyline Alcantara na ilabas ang pagiging faney o panatiko niya nang makita sa personal si Judy Ann Santos.

Halos maihi si Kyline sa kilig kay Judy Ann nang aksidenteng makita niya ito sa compound ng GMA Network.

Sa kanyang Instagram post, ipinakita ni Kyline ang photo op nila ni Juday.

Ramdam ang excitement ni Kyline sa pagtatabi nilang dalawa ni Juday at umanggulo siya para sa mas magandang shot.

Sumisigaw si Kylie sa pagsasama nila ni Juday kahit sa larawan. Sey nya, “Ang idol ko!!! Grabe. Sobrang kinilig po ako dito. So happy to see you in person po, Ms. @officiallyjuday. FINALLY!”

Dahil dito hinihiritan ng mga netizen ng isang movie o teleserye project ang dalawa, isang magandang kumbinasyon lalo’t pareho raw na mahusay na mga artista sina Juday at Kyline.

Well, hindi ito imposible lalo’t sinabi ni Juday sa isa sa mga statement niya na wala siyang kontrata sa Kapamilya Network. Utang na loob at loyalty ang tinatanaw niya sa istasyon kaya hindi siya gumagawa ng series sa ibang network noong may prangkisa pa ang ABS-CBN.

