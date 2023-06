Heat coach Erik Spoelstra ayaw sumugal sa injury ni Tyler Herro

NATAPOS na ang miracle run ng Miami Heat sa Game 5 ng NBA Finals, isinuko ang 94-89 decision sa Denver Nuggets.

Bago ang huling laro nitong Lunes, nabigyan ng clearance si Tyler Herro na maglaro.

Pero natapos ang Game 5, hindi ipinasok ni coach Erik Spoelstra ang guard.

Nabalian ng kamay si Herro sa opening match ng playoffs, hindi na sumalang.

Kailangan ng Heat ang ambag sa opensa ni Herro na nag-average ng 20.7 points nitong nagdaang season.

Kaya lang, nag-desisyon si coach Spo na huwag nang isugal ang kanyang gunner dahil mas malamang kinalawang sa tagal ng pagkagarahe. Idagdag pa, pisikal na ang laro.

Pagkatapos ng laro, tinitimbang ng coach ang desisyon.

“It’s just a really tough call and I’ll probably have to wrestle with that all summer,” aniya.

Tapos na ang season, hindi na malalaman kung nakatulong sana sa Game 5 si Herro.

Sa mga susunod na linggo, si Spoelstra ang magmumuni-muni.

(Vladi Eduarte)