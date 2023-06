Heartbroken: Ellen Adarna nakipag-break na

Inanunsiyo ni Ellen Adarna na heartbroken siya ngayon. Na nakipag-break na nga siya makalipas ang matagal na panahon.

Heto nga ang chika ni Ellen sa kanyang Instagram story:

“Goodbye my friend. Seventeen years of smoking… I’m gonna break up with you. Now. Today. Goodbye.

“I’m heartbroken!

“I’m not pregnant. I’m preparing my body to get pregnant!” sabi ni Ellen, at maririnig ang malakas na pag-iyak niya kunwari.

Yes, nakipaghiwalay na nga si Ellen sa kanyang bisyo, at paghahanda nga raw `yon para sa plano niyang bigyan ng anak ang mister na si Derek Ramsay.

At nag-update rin si Ellen makalipas ang 12 oras na pag-iwas niya sa vape, na parang nahihirapan nga siyang talikuran talaga.

“Okey guys vape update. It’s been more than 12 hours. Less than 24 hours since I stop vaping,” sabi niya, at kasunod nga ang pagpapakita niya ng parang kuliti sa kanyang mata.

“I think it’s from the stress. Emotional stress,” sabi niya.

Feeling depress din daw siya, dahil nga sa paglayo sa bisyo, na matagal niyang in-enjoy.

“Now I feel depressed because of one reason, because of the vape.”

Anyway, sa IG story pa rin ay nag-wish si Ellen para sa kanyang pamilya.

“Maintain lang (ang aking life). For Elias to be okay and healthy. And for my husband to be pain free! And for my friends and family to be okay.

“And trillion dollars also would not hurt!” sabi pa ni Ellen.

Well…

