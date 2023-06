Dahil Father’s Day sa June 18, nauna na si Luis Manzano na parangalan ang kanyang ama na si Edu Manzano sa kanyang YouTube channel, na ang content ay ‘Edu Listens to Luis’.

Siyempre, dapat may biruan muna sa simula, lalo na noong pinag-usapan ang lolo ni Luis. Pero, ang lolo nga raw ni Luis o tatay ni Edu ay talagang matulungin, at doon daw nagmana si Edu.

At siyempre, kinumusta ni Luis si Edu bilang lolo na rin ngayon sa anak nila ni Jessy Mendiola.

“I don’t know? Well kung puwede sana na ipahiram mo siya sa akin ng isang linggo, at saka mo ako tanungin ulit.

“But I see how fragile she is. Beautiful little child.

“Ako aaminin ko, I’m always reluctant kapag kinuha pa akong ninong sa mga binyag, medyo may kaba ako na buhatin ang inaanak ko. I just feel na baka mabitawan ko, na baka mahigpit ang hawak ko, mali ang suporta ko sa leeg o ulo.

“So, I can’t wait for her to become bigger ang stronger, sa ganoon hindi ako masyadong mabahala.

“Unang tingin ko pa lang sa bata, maganda ang kanyang nature. I guess dahil nga sa maayos at magandang pag-aaruga n’yo ni Jessy. Unang tingin mo pa lang mapapangiti ka, kahit hindi pa siya ngumingiti. Lalo na kapag ngumiti siya,” pahayag ni Edu.

Achievement nga raw kay Edu kapag nakita niyang maayos lumaki ang baby ni Luis, dahil ibig sabihin noon ay napalaki rin niya ng tama si Luis.

Pero, sa tanong kung ano ba ang mapapayo ni Edu kay Luis bilang ama?

“‘Yun ang hinding-hindi ko gagawin, to give advice. You have to find it out on your own!” sagot ni Edu.

Pero, ang maganda nga raw, “It’s important to always be there, and to surround her with lots of love and affection and support.”

Para rin kay Edu, ang pinakamasaklap na puwedeng mangyari sa isang tao ay ang maging failure sa pagiging parent o magulang.

Anyway, binalikan din nina Edu at Luis ang nakaraan nila, na sinasakay niya sa motor si Luis noong bata pa.

Ang greatest moment naman daw para kay Edu ay kapag hinahatid niya si Luis sa school, at palaging may kiss sa kanya, at holding hands sila kapag naglalakad.

“Until one day, I think grade 4 si Luis, papalapit na kami sa klase niya, pinigilan niya ang kamay niya. So, binitawan ko. Sabi niya, nandiyan daw ang mga barkada niya.

“So, alam ko na, hindi ko na aasahan, na hahalikan niya ako ulit sa harap ng mga kaibigan niya. In school hindi, pero lo and behold, hinahalikan pa rin niya ako.”

‘Kaaliw ang sagot ni Edu sa tanong ni Luis kung ano ang mga qualities nito na dapat manahin sa kanya ni Peanut.

“Ay wala! Wala!” sagot ni Edu.

“Importanteng tumagal ako, na manatili akong buhay for the first 20 years of her life! Kasi nakakatakot. Wala siyang dapat manahin sa iyo!” pabirong sagot pa ni Edu.

Pero siyempre, importante na maging God fearing daw si Peanut, na tratuhin ang lahat na may respeto. Mas bet nga pala tawagin ni Edu ang apo niya bilang Isabella Rose. (Dondon Sermino)

