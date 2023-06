Edukasyon para sa magandang kinabukasan

Kahapon ay aking kaarawan. At katulad ni dating pangulong Rodrigo Duterte, walang selebrasyon, walang birthday party, patuloy lang ang pagseserbisyo.

Kung kaya pati ngayong araw ay pinili kong mabisita at personal na maghatid ng tulong sa mga kababayan nating mahihirap sa Brgy. Payatas at Commonwealth sa Quezon City. Nagpaabot din tayo ng tulong sa mga mahihirap mula sa Marikina City, at San Mateo at Montalban sa Rizal sa araw ding ito.

Sa kabila nito, nakakataba ng puso ang mga pagbati na natanggap ko mula sa inyo. Maraming salamat sa ating Panginoon dahil dinagdagan Niya ng panahon ang bigay na buhay upang mas makapagserbisyo ako sa mas marami pang kapwa ko Pilipino. Dagdag na taon, dagdag na oportunidad na makatulong at nakapagserbisyo sa ating mga kababayan, lalo na sa mga mahihirap. Kasama na rin dito ang pagsisikap upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating mga kabataang pag-asa ng bayan sa pamamagitan ng de-kalidad na edukasyon.

Sa aking naging mga pagbisita sa mga komunidad kamakailan lamang, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasalamuha ang ilan sa ating mga estudyante. Binigyang-diin ko sa kanila ang kahalagahan ng edukasyon sa paghubog ng isang mas magandang kinabukasan.

Hinimok ko silang magsumikap sa kanilang pag-aaral at ipinaalala na sila ang “torchbearers” ng kaunlaran para sa Pilipinas. Ang pagtatapos ng pag-aaral ang pinakamagandang regalo na maibibigay nila sa kanilang mga magulang.

Malaki naman ang tiwala ko sa Kagawaran ng Edukasyon sa pamumuno ni Pangalawang Pangulo at DepEd Secretary Sara Duterte na mas lalong mapabuti ang mga pang-edukasyon na programa ng gobyerno.

Alinsunod dito, meron akong mga isinumiteng panukalang batas sa Senado. Ito ay mga Senate bills pa sa ngayon na nais sana nating maipasa sa tulong ng ating mga kapwa mambabatas. Isa na dito ang aking Senate Bill No. 1864, o ang “Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act.” Layunin ng panukalang batas na ito na ipagpaliban ang pangongolekta ng student loans sa tuwing may sakuna o iba pang emergencies gaya ng pandemya.

Bukod dito, isinusulong ko rin ang SBN 1359 o ang “No Permit, No Exam Prohibition Act.” Kung maisabatas, ipagbabawal ang mga patakaran na pumipigil sa mga mag-aaral na sumailalim sa mga pagsusulit dahil sa hindi nababayarang matrikula o iba pang bayarin sa paaralan. Bigyan natin ng palugit ‘yung mga mahihirap na nais lamang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi dapat ipagkait ng lipunan ang de-kalidad na edukasyon sa sinuman batay sa kanilang kakayahan na magbayad.

Isa ring mahalagang panukala na nai-file ko sa Senado ang SBN 1360 na naglalayong amyendahan ang “Universal Access to Quality Tertiary Education Act.” Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw ng mga educational assistance programs ng gobyerno, tinitiyak natin na mas maraming karapat-dapat na estudyante ang makapagpapatuloy ng kanilang pag-aaral at makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa.

Ipinaglalaban ko rin na maisabatas sana ang SBN 1786 na layuning mag-establish ng mental health offices sa ating public higher education institutions para masiguro na hindi lamang ang pangangatawan ng ating mga estudyante ang malusog kundi maging ang kanilang mental health.

Panghuli, naniniwala ako na ang gamit ng Special Education Fund (SEF) sa ating mga local government units ay pwede pang i-expand. Kaya naman nag-file din ako ng SBN 1190 na layuning palawakin ang saklaw ng SEF para magamit sa operasyon at pagpapanatili ng mga pampublikong paaralan, pagbabayad ng mga sahod at benepisyo ng mga guro, pagsasanay sa ating mga guro, operasyon ng Alternative Learning System, research education, at iba pa.

Ilan lamang ito sa mga panukalang ating ipinaglalaban na maisabatas na makakatulong sa sektor ng edukasyon. Kamakailan lamang ay naipasa na rin sa Senado ang ‘Kabalikat sa Pagtuturo’ Bill na isa ako sa naging co-author at co-sponsor na naglalayong mabigyan ng dagdag na allowance ang mga guro kung maisabatas.

Sa pamamagitan ng pag-i-invest natin sa edukasyon, naniniwala ako na namumuhunan din tayo sa isang magandang kinabukasan para sa ating bansa.

Samantala, nitong nakaraang mga araw, patuloy pa rin ako sa pagseserbisyo sa mga komunidad sa iba’t ibang sulok ng bansa.

Noong June 13, tumulong tayo sa mga mahihirap sa Tagum City, Davao del Norte. Kasama si Governor Edwin Jubahib at mga uniformed personnel tulad ng military at pulis, nakilahok din tayo sa pagdiriwang ng First Year Anniversary as Insurgency-Free Davao del Norte.

Matapos ito, sinaksihan natin ang groundbreaking ng itatayong Super Health Center sa bayan ng Carmen kung saan ilan sa ating mga kababayan ang nabigyan din natin ng tulong katuwang ang tanggapan ni Mayor Leony Bahague.

Noong June 10, bumiyahe naman tayo sa Pili, Camarines Sur kasama si Senator Robinhood Padilla para magbigay ng tulong sa mga sektor doon sa pakikipagtulungan din ng mga opisina nina Governor Luigi Villafuerte, at Representatives Lray at Migs Villafuerte.

Dumalo naman tayo sa groundbreaking ceremony ng Super Health Center sa Talisay, Camarines Norte. Upang higit na masuportahan ang education sector sa Bikol, namahagi rin tayo ng tulong sa ilang estudyante sa Talisay sa tulong ng opisina ni Mayor Dondon Mancenido. Matapos ito, binisita rin natin ang Camarines Norte Provincial Hospital sa Daet kasama si Governor Dong Padilla para tingnan ang operasyon ng Malasakit Center doon. Namahagi rin tayo ng tulong sa ilang pasyente at frontliners sa ospital. May hiwalay ring tulong ang DSWD sa mga kuwalipikadong pasyente.

Sa pagtatapos ng Sabadong iyon, dumalo tayo sa 2023 Mindanao League of Municipalities of the Philippines Convention sa Davao City. Ginamit ko iyon na pagkakataon upang ibahagi ang aking pananaw kung papaano mas mapapaunlad ang ating mga rehiyon sa Mindanao.

Noong June 9 naman, namahagi rin tayo ng tulong sa mga mahihirap na residente ng Meycauayan City, Bulacan, kung saan dinaluhan din natin ang ribbon-cutting ceremony ng bagong Super Health Center kasama si Mayor Henry Villarica. Nagtungo rin tayo sa Guiguinto, Bulacan, kung saan nag-abot tayo ng tulong sa mga estudyante katuwang ang tanggapan ni Mayor Agay Cruz.

Matapos ang mga aktibidad sa Bulacan, tumulak tayo ng Guagua, Pampanga para saksihan ang pagbubukas ng ika-158 Malasakit Center sa Diosdado P. Macapagal Memorial Hospital kasama sina Health Secretary Ted Herbosa, Governor Dennis Pineda, at Vice Governor Lilia Pineda.

Nitong nakaraang mga araw, pinangunahan din ng ating tanggapan ang relief activity sa Antique, Bataan, Bukidnon, Camarines Norte, Cebu, Davao del Norte, Ilocos Sur, Nueva Ecija, Parañaque City, at Zambales.

Sa sama-sama nating pagtutulungan, naniniwala ako na abot-kamay ang pangarap nating mapaunlad ang ating bansa. Makakamit natin ito sa pamamagitan ng magandang edukasyon para sa ating mga kabataan.