Cancer patient pasado sa nursing licensure, pinusuan

Inulan ng heartwarming message ang kwento ng isang cancer patient mula sa Cebu na kamakailan lang ay pumasa sa Nursing Licensure Exams (NLE).

Siya si Shara Gay Baang na nagtapos ng BS Nursing sa Mountain View College noong June 2022.

Nag-viral ang post na ibinahagi ng kanyang boyfriend na si RL Wyn Sabino patungkol sa pagpasa nito sa NLE. Dito, binahagi niya ang naging journey ni Shara bilang cancer patient hanggang sa pagkapasa nito ng board exam.

Sabi niya sa kanyang Facebook post, “My girlfriend was diagnosed with Papillary Thyroid Cancer last May 17, 2023, took the NLE on May 28 & 29, 2023, and underwent surgery (Thyroidectomy) last June 01, 2023.

“Today, she passed the board exam and is now a registered nurse. We believe in a Miracle-working God! Thank you Jesus for your love. Congratulations Shara Quiamco Baang !! We love you.”

Hindi umano naging madali ang pinagdaanan ni Shara dahil tila mas pinadoble nito ang bigat ng kanyang paghahanda bunsod ng kanyang sakit. Subalit hindi nagpatinag si Shara bagkus ay desidido siya na maabot ang kanyang pinapangarap na maging registered nurse.

Dagdag pa ni RL, “Cancer didn’t stop her from pursuing her dreams. We never doubted God because we know in our hearts that this is His will for Shara.”

Para kay Shara, hindi umano balakid ang kanyang cancer kundi isang biyaya. Aniya, “I always thought that having cancer places you in a difficult and dangerous situation. But I was wrong. The cancer never became a hindrance, instead it turned out to be a blessing. Because of my cancer, I was given the opportunity to share to everyone how good my God is.”

Dahil dito maraming mga netizen ang naantig at nagbigay din ng kani-kanilang comment.

Gaya na lamang ni Juliet Blanco Bernardino, “Congratulations..God will heal you !! Thyroid cancer is a friendly cancer.”

“Never doubt the healing miracle of God… Congrats,” sabi pa ni Alicia Dualos Abellar-Valdez.

“What an inspiration! Whatever challenges ahead, you can endure, with God’s help and continued guidance. And of course support from family and friends!” dagdag pa ni Darlene Neri- Pacamalan.

Sa ngayon ay tuloy-tuloy ang pagpapagaling ni Shara. (Moises Caleon)

