Binay pinakakastigo ni Cayetano sa SC

Umapela si Taguig City Mayor Lani Cayetano sa Korte Suprema na magpalabas ng show cause order at pagpaliwanagin si Makati City Mayor Abby Binay kung bakit hindi ito dapat patawan ng parusa matapos sabihin na hindi pa tapos ang kaso ng Taguig-Makati territorial dispute dahil mayroong itinakdang oral argument base sa natanggap nilang dokumento mula sa Kataas-taasang Hukuman na lumabas na hindi totoo at gawa-gawa lamang.

Ang mosyon na inihain ni Cayetano sa SC ay Extremely Urgent Manifestation with Motion Ad Cautelam, isa itong legal remedy para sa agarang aksiyon ng SC upang maitama ang mapaglinlang na pahayag at maiwasan ang ano mang problema na maaaaring idulot nito.

Ang hakbang ni Cayetano ay bilang reaksiyon sa media interview ni Binay kung saan sinabi nito na hindi pa tapos ang laban sa Taguig-Makati territorial dispute, sa katunayan ay nakatanggap ng kautusan ang Makati Legal Team mula sa SC na nagtatakda ng isang oral argument para sa kaso.

Sinabi ni Cayetano na walang natanggap na kautusan ang Taguig kaya nagtungo sa SC si Atty. Warren San Jose ng Taguig Legal Office para magberipika. Dito nilinaw ng SC Third Division na may hawak ng kaso, na walang order o resolusyon na ipinalabas at walang katotohanan na nagtakda ng oral argument.

“In view of the improper conduct of City of Makati and Mayor Binay, who herself is a member of the Philippine Bar and answerable to the Honorable court, it is most respectfully prayed that the Hono¬rable court investigate this troubling claims made by Mayor Binay to show cause why they should not be sanctioned,” nakasaad sa mosyon ng Taguig.

Ang pahayag ni Binay ay kinontra rin ni SC Spokesman Atty. Brian Keith Hosaka, aniya, walang oral arguments para sa Taguig-Makati dispute dahil nagkaroon na ng Entry of Judgment sa kaso noong Setyembre 28, 2022 na pinagtibay ng SC ang nauna nitong desisyon noong Disyembre 1, 2021.