Astig! Robot na aso pinapasyal sa mall

Agaw-eksena ang isang RoboDog o robot na aso na pinapasyal sa isang mall!

Spotted sa Glorietta ang asong roboto kasama ng kanyang amo at may tali pa! Sa viral video kitang naglalakad-lakad ang dalawa na chill pa.

Pinost ito ng user na si Aivs (@aivsisa) sa kanyang account kalakip ang caption na, “Ang asong walang rabies para sa mga takot na aso like me.”

Mapapanood sa video na inilalakad ito ng kanyang amo na lalaki na tila isa talagang tunay na doggy. Mapapansin na kinokontrol ito sa pamamagitan ng isang remote.

Makikita rin ang pagdagsa ng mga taong tumitingin sa aso na talaga namang napamangha.

Humakot ang naturang video ng libo-libong views at comment mula sa mga netizen. Marami ang natuwa dahil sa hi tech na doggy, pero meron din naman ang may ibang opinyon dito.

Sabi ni @vernardosandro, “Cannot replace the true dogs that have feelings to love you.”

“Mahirap pag maka kagat yan tawag dun byt tapos kailangan mo ng anti-virus software para gumaling,” kwelang banat ni @madarahug.

Tila may obserbasyon naman ang user na si @blue._._._z, saad niya, “It looks like for old and blind people to guide them when they walk.”

“For today’s episode of.. Tell us you’re rich without telling us you’re rich,” komento pa ni @mandu0013.

Ikaw, ‘mag-aalaga’ ka ba ng ganitong aso?

(Moises Caleon)