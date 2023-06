Sa ika-12 ng Hunyo taun-taon, ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan sa Pilipinas.

Ito ay isang espesyal na pagkakataon upang sariwain ang ating kasaysayan at ipagdiwang ang tagumpay ng ating mga bayani sa pakikipaglaban para sa ating kalayaan.

Ang Araw ng Kalayaan ay hindi lamang isang araw ng pagbabalik-tanaw, kundi isang pagkakataon upang pahalagahan ang kahalagahan ng ating kalayaan. Ito ay panahon upang alalahanin ang sakripisyo at dugo na ibinuhos ng ating mga ninuno upang makamit natin ang ating kasarinlan bilang isang bansa.

Sa pamamagitan ng pag-aalala sa Araw ng Kalayaan, nagiging buhay muli ang mga pangarap ng ating mga bayani. Binabalik natin ang sigla at ang pagmamahal sa bayan na ipinamana nila sa atin. Ang Araw ng Kalayaan ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang pagpapahayag ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino.

Ngunit habang ipinagdiriwang natin ang Araw ng Kalayaan, hindi natin dapat kalimutan ang mga hamon at suliraning kinakaharap ng ating bansa ngayon. Bagama’t malaya na tayo mula sa dayuhang dati tayong sinakop, patuloy pa rin ang banta sa ating kasarinlan, lalo na sa isyu ng West Philippine Sea.

Nakikita rin natin ang kahirapan, korapsyon, kawalan ng hustisya, at mga krisis sa kalusugan at edukasyon. Ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ay isang paalala na hindi pa natatapos ang laban para sa tunay na kalayaan. Dapat nating harapin ang mga hamon na ito at ipagpatuloy ang laban para sa mas magandang kinabukasan para sa ating mga kababayan.

Sa ating paggunita ng Araw ng Kalayaan, tiyakin natin na hindi tayo magiging biktima ng mga suliraning kinakaharap natin, kundi magsisilbing mga katuwang sa pag-angat ng ating bansa.

Ipinaglaban ng ating mga bayani ang kalayaan para sa atin. Ngayon, nasa ating mga kamay ang susunod na hakbang. Kailangan nating labanan ang kawalang-katarungan, ang kahirapan, at ang mga suliraning kinakaharap natin.

Sa Araw ng Kalayaan, huwag nating kalimutan ang ating pinagmulan at ang mga aral na naiwan sa atin ng ating mga bayani. Manindigan tayo para sa ating kalayaan at itaguyod ang tunay na katarungan, kapayapaan, at kaunlaran para sa ating bayan.

Isang maligayang Araw ng Kalayaan sa ating lahat!