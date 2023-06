6 international marathon lalahukan! Mary Joy Tabal-Jimemez dehins pa magreretiro

PUNTIRYANG lahukan ni dating 2016 Rio Olympic marathoner Mary Joy Tabal-Jimenez ang anim na pinakamalaking marathon tournament sa buong mundo sa oras na makabalik ito sa tamang panahon bilang atleta.

Kasalukuyang tumatayong Sports Commission Officer ng Mandaue City ang 33-anyos na world class runner at kauna-unahang marathoner sa kasaysayan ng bansa na nakumpleto ang four-peat at anim na taong kampeonato sa Milo Marathon National Finals.

Nais ng 4-foot-11 long distance runner na muling makabalik sa kanyang minahal na larangan upang makalahok at makumpleto ang mga pamosong marathon events mula sa Tokyo (Japan), London (England), Berlin (Germany), Chicago, New York at Boston sa Estados Unidos.

“Ang plano ko in the future is to compete and complete the six major marathon events. I’m not yet retiring. I’m just finding time to run through my sport, which is always part of me and my constant,” pahayag ni Tabal-Jimenez.

“Ang hirap lang kase sa mga major marathons kung paano makakuha ng slot. First I want to have a decent finish of this marathons. I was looking for a major marathon this year, pero di ko pa makuha yung slot, pero kung makuha naman, I will prepare, pero merong major marathon next year, kung medyo okay na yung schedule at time ko.”

Naging matagumpay ang running career ni Tabal-Jimenez nang mapagwagian nito ang gintong medalya sa 2017 Kuala Lumpur meet sa Southeast Asian Games, habang bago rito ay nakuha ang silver sa 2015 Singapore edition, samantalang tumapos muli ng runner-up sa 2019 biennial meet sa Pilipinas sa likod ni Christine Hallasgo.

(Gerard Arce)