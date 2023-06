3 scammer sa LTO arestado

Tatlong katao na sangkot umano sa pamemeke ng mga lisensya sa Land Transportation Office (LTO) ang inaresto ng mga operatiba ng Manila Police District – District Special Operation Unit (MPD-DSOU) sa isinagawang entrapment operation sa Sta. Cruz, Maynila noong Martes.

Mahaharap sa kasong paglabag sa Revised Penal Code for Falsification of Public Documents sa piskalya ng Maynila ang mga suspek na sina Jo-An Vicente, 42, negosyante, taga-Narra St., Kino Hero Lopez, 30 anyos, staff; at Renz Makuha, laminator, kapwa ng Batangas St. pawang sa Tondo, Maynila.

Ayon kay PMajor Rommel Purisima, dinampot ang mga ito sa Vision St. sa Barangay 351, Sta. Cruz kung saan ginagawa ang mga pekeng lisensiya at iba pang mga dokumento habang tinatanggap ang markadong P500 mula sa isa nilang miyembro na umaktong customer.

Kasunod ito ng natanggap aniya nilang impormasyon sa iligal na gawain ng grupo.

Kinumpiska sa lugar ang computer at printer na ginagamit ng mga suspek sa iligal nilang gawain.(Juliet de Loza-Cudia)