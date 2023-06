18-anyos Sofia Rosales sinargo titulo sa 1st leg

NAGPASIKLAB si 18-year-old Sofia Rosales matapos kalusin sa finals si Rhaki Roj Constantino, 7-6, upang sikwatin ang korona sa first leg ng Amit Cup Season 2 all-women billiards na nilaro sa Superbowl sa Makati Cinema Square kamakailan.

Umabot sa 76 cue artist ang nakipagtumbukan kung saan ay mga batang player ang natira dahil nakalaban ni Rosales sa championship match ay isang 12-anyos na manunumbok.

Abante si Rosales ng 4-2 sa race-to-seven finals pero nakadikit si Constantino at umabot sa 6-6 ang iskor.

Subalit nanatili ang tikas ni Rosales at nasikwat ang inaasam na panalo.

“The breaks went my way in the end, laro lang naman ang sa akin, ang daming magagaling na sumali so wala akong high expectations,” saad ni Rosales.

Ayon sa billiards legend na si Francisco ‘Django’ Bustamante, ikinokonsidera nila si Constantino na masama sa under-17 ng national training pool.

(Elech Dawa)