Tinadtad ng kaso sa P6.7B shabu cover-up! 2 general, 48 pulis swak sa Ombudsman

Sinampahan na ng National Police Commission (Napolcom) at Philippine National Police (PNP) ng kasong kriminal ang 50 pulis, kabilang ang dalawang heneral dahil sa kanilang pagkakasangkot sa umano’y cover-up sa P6.7 billion drug bust noong October 2022.

Sa isang press conference nitong Martes, sinabi ni Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin “Benhur” Abalos, Jr., concurrent chairman ng Napolcom, kinasuhan ang mga pulis sa paglabag sa Republic Act (RA) 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act; RA 9165 o Dangerous Drugs Act as amended; Revised Penal Code, in particular, Article 171 tungkol sa Falsification, Article 183 tungkol sa Perjury, Article 184 tungkol sa False Testimony at Article 217 dahil sa Malversation of Public Property; at Presidential Decree No. 1829 o Obstruction of Justice.

“Noong nakaraang Biyernes, ang Napolcom at PNP ay nagsampa na ng kasong kriminal sa Office of the Ombudsman o tinatawag nating MOLEO (Military and Other Law Enforcement Offices) laban sa 50 respondents,” paglalahad ni Abalos.

Kabilang sa sinampahang Police Commissioned Officer sina dating deputy chief for operation Lt. General Benjamin Santos Sr. at dating Philippine Drug Enforcement Group (PDEG) Director Brig. General Narciso Domingo Jr.

Pinaliwanag ng kalihim na ang isinampang kaso ay nag-ugat sa malalimang imbestigasyon ng Napolcom at Special Investigation Task Group (SITG) ng PNP hinggil sa 990 kilo shabu raid sa Maynila noong nakaraang taon.

Noong Abril, isinapubliko ni Abalos ang CCTV footage kung saan makikita ang mga pulis na nagtangkang ipuslit ang 42 kilo ng shabu mula sa nahuling 990 kilo ng illegal na droga.

“Of these 50 respondents, 48 appeared on the CCTV video and an additional two officers have been charged on the basis of conspiracy,” paliwanag ng kalihim. (Edwin Balasa)

