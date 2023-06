Talo pero taas ang noo! Coach Erik Spoelstra saludo sa mga bataan

KINAPOS pero hinangaan pa rin ni coach Erik Spoelstra ang ipinakitang dedikasyon ng Miami Heat sa kanilang best-of-seven finals kontra Denver Nuggets.

Yumuko ang Heat sa Game 5 laban sa nagkampeon na Nuggets, 89-94, kahapon.

“Sometimes it’s just not your time,” saad ni Heat coach Spoelstra. “But what I can tell you, we’re all hard-wired to compete for the ultimate prize.”

Tahimik sa unang tatlong quarter pero lumabas ang tikas ni Jimmy Butler sa payoff period kaya naging dikdikan ang laban.

Uminit ang opensa ni Butler sa fourth period kaya maging ang kanyang mga kakampi ay ginanahan upang mapahaba ang serye.

Pero naging matatag ang Nuggets at nakuha nila ang inaasam na unang NBA title.

Umiskor si Butler ng 13 sa kanyang 21 points sa final quarter.

No. 8 sa Eastern Conference ang Miami habang top sa West ang Denver.

(Elech Dawa)