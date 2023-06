Sobrang humble kasi: Maris maraming natutunan kay Dolly

Hindi lang pala si Kathryn Bernardo ang masuwerteng katrabaho ngayon ang international Filipino actress na si Dolly de Leon. Nagkaroon din ng pagkakataon si Maris Racal na makasama si Dolly sa spin-off series ng ‘Hintayin Ang Langit’.

Ayon kay Maris, marami raw siyang natutunan kay Dolly dahil sa pagiging professional nito bukod sa husay nitong umarte.

Mas hinangaan ni Maris ang pagiging humble ni Dolly sa set. Kahit na isang international film actress na ito na nanalo na ng maraming acting awards, hindi raw iyon pinaparamdam ng aktres habang nagtatrabaho sila.

“No’ng naka-work ko po si Ms. Dolly parang sa isip-isip ko, puwede palang sobrang maging cool at grounded at the same time sobrang talented mo rin.

“Iba si Ms. Dolly na katrabaho, hindi mo mararamdaman sa kanya what she has achieved sa buhay niya, parang normal lang talaga.

“Part ‘yon ng story niya but hindi niya ‘yon buong identity. Love ko siya. Sobrang relaxed niya sa set, tahimik, but like when kailangang mag-work, she delivers,” sey ni Maris.

Natutunan din ni Maris kay Dolly na mas mahalaga ang tingin nito sa sarili kesa sa opinyon ng ibang tao, lalo na raw sa mga trolls sa social media.

“Hindi ko mina-mind ‘yung expectations ng mga tao at opinyon nila talaga. Hindi ko talaga bini-base ang worth ko sa opinions nila. Ang challenge ko ay ‘yung opinion ko of me. Minsan kasi ‘yung sarili natin ang grabe magsabi ng mga criticism. So ‘yun ang tsina-challenge ko na kailangan mas positive ang sinasabi ko sa sarili ko. But, sa opinyon ng ibang tao, malaya ako riyan.

“Dati kasi mas mahina pa ako emotionally, hindi pa ako matatag. Parang mas mabilis akong umiyak like, ‘Oh my God, sinabi niya hindi ako magaling,’ iiyak na ako. Then lagi ko naiisip, nakaka-recover naman ako, kasi kaya ko naman. Ako, since alam ko ang nangyayari sa buhay ko, so ako ‘yung parang grabe mag-critique sa sarili. Grabe mag-push ng self-improvement. So minsan ang challenge ko ay maging easy sa sarili ko. Yes, be kinder talaga,” sey ni Maris. (Ruel Mendoza)

