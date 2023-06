Sheryn tanggap ng anak ang sexual orientation

Noong April sa ‘Magandang Buhay’ ay nag-open up sa public ang anak ni Sheryn Regis na si Sweety Echiverri tungkol sa sexual orientation nito.

Nang makapanayam naman ng entertainment press si Sheryn sa presscon ng 20th anniversary concert niya na ‘All Out’ ay naging all out din ang singer sa pagkukuwento tungkol sa kung paano niya sinuportahan ang kanyang anak sa pag-out nito bilang isang fluid.

“She told me when she was only 12 years old. She changed her name to Levi. Hinayaan namin, magdamit siya ng lalaki, nagputol ng buhok, hinayaan,” sey ni Sheryn.

Lourdes Echiverri kasi ang tunay na pangalan ni Sweety kaya Levi ang napiling boy name niya.

“So after that stage, nagka-girlfriend siya, sinuportahan lang talaga namin. Hanggang sa na-realize niya, ‘Mommy, I’ll go back to being a pretty girl’. So ganoon until now. Nagka-boyfriend siya. Sinasabi naman niya na fluid lang siya, kahit sinong nagmamahal daw sa kanya, babae man o lalaki, tanggap niya,” dagdag pa ni Sheryn.

Mas nauna pa nga raw magladlad ang kanyang anak kaysa sa kanya.

Noong mag-out si Sheryn sa kanyang anak ay hindi na ito nagulat dahil alam na raw nito na member daw siya ng LGBTQIA+.

“Nag-usap kami na sinabi ko, ‘I’m not really straight,’ and then she said, ‘I knew it Mommy.’ Kasi parte siya, so kumbaga, it takes one to know one,” sabi ni Sheryn.

Anyway, sa July 8 na nga ang kanyang ‘All Out’ concert na gaganapin sa Music Museum sa San Juan City.

Mas gusto raw niya sa Music Museum kaysa sa malalaking venue dahil mas intimate at mas makaka-bonding niya ang kanyang fans at takot din daw siya na baka hindi niya mapuno ang Araneta Coliseum o MOA Arena.

‘Yun na! (Byx Almacen)

