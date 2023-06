Sharon, Alden bet gawing magdyowa sa pelikula

Dream come true kay Alden Richards ang makasama si Sharon Cuneta. Sabi nga niya noon sa chikahan, pangarap talaga niya na makaeksena ang Megastar.

At heto na nga ‘yon, at bongga pa dahil ang tandem nina Direk Nuel Naval at Mel del Rosario ang bubuo ng pelikula na ipoprodyus ng Cineko.

At kung ang reaksyon ng mga fan ang pag-uusapan, mukhang sold out na agad ito sa takilya, na ngayon pa lang ay may mga gusto na agad magpa-block screening.

“Excited for this!” sabi ni Alden.

At hirit nga agad ng mga fan, “Magpa-block screening tayo agad, ha!”

Well, pansin nga agad ng marami na magkahawig daw sina Sharon at Alden.

“Sharon and Alden are both naturally sweet, good and humble people. Very excited for this.”

“So happy for you. Your dreams and wishes nagkakatotoo na, one by one.”

Pero siyempre, ang daming humihiling ng kakaibang kuwento para kina Shawie at Alden. May iba na mas bet yatang gawing ‘magdyowa’ sa harap ng kamera ang dalawa.

“Sana mala-‘May-December’ affair!”

“Bakit son? Sayang naman!”

“Teka bawal ba talaga i-ship sina Sharon, Alden? Sayang naman.”

“Parang may kilig level sa kanilang dalawa. Sayang bakit kasi mag-ina?”

“Sana heavy drama ito, para mugto mga mata paglabas ng sinehan.”

“Sana bad naman ang character ni Alden. Like adik siya tapos nanay niya si Sharon.”

Well… (Dondon Sermino)

