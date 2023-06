Robe, trunks ni Floyd Mayweather, Jr. disenyong watawat ng Pilipinas

IKINAGULAT at ikinatuwa ng maraming boxing fans ang pagsuot ni retired undefeated American boxer Floyd Mayweather, Jr. ng robe at trunks na may disenyong Philippine flag sa exhibition match nito kay John Gotti III nitong Lunes.

Higit na natuwa ang mga Pinoy na nanonood nang live sa laban ni ‘Pretty Boy’.

Ayon sa mga boxing analyst, ginawa ni Mayweather ang nakakagulat na entrada suot ang robe at trunks na may disenyong watawat ng Pilipinas para bigyan ng respeto ang bansa na nagse-celebrate ng Independence Day.

“Tribute to his assistant Kitchie Laurico who passed away last April. She’s a Filipina,” ayon sa artikulong lumabas sa boxing website.

Nagkausap sina former Senator Manny Pacquiao at retired professional boxer Myweather sa Twitter matapos ang exhibition fight, na nauwi pa sa rambulan dahil nanugod at nanuntok pa rin si Gotti kahit itinigil na ng referee ang bakbakan.

Noong 2015 naglaban sina Mayweather at Pacquiao kung saan tinalo ng American boxer ang Pambansang Kamao via unanimous decision.

(Elech Dawa)