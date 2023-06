Public service program sa radyo, social media aarangkada na

Inilunsad kasabay ng pagdiriwang ng ika-125 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Metro Manila, Calabarzon, Mindoro at Mindanao ang Brotherhood of Brave Maharlikan Tigers (BBM Tigers) Barangay Patrol na isang nationwide public service program sa radyo at social media.

Ayon kay Kapisanan ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas (KSMBPI) president at BBM Tigers vice president for strategic communications Dr. Michael Raymond Aragon, sangkap ng programa ang mga mahahalagang balita at impormasyon na mapapakinggan sa DWBL 1242 kh kada Linggo mula alas-siyete hanggang alas-otso nang gabi Lunes hanggang Biyernes.

Ani Aragon, epektibong paglilingkod ito sa publiko sa inter-active na pamamaraan at paghimok ng partisipasyon ng iba’t ibang sektor na matulungan ang mga nangangailangan.

Sinabi naman nina BBM Tigers president Atty. Lorenzo ‘Larry’ Gadon at founding chairman Albert Dela Cruz Sr. ng Climate Change Commission (CCC) na nais ng kanilang organisasyon na maging kakaiba sa pagtulong, lalo na sa gitna ng pagbangon ng bansa mula sa pandemya ng COVID-19 at masasamang epekto ng climate change at global warming.

Itinatag nina Commissioner Dela Cruz at Atty. Gadon ang nasabing samahan noong Hunyo 12, 2022 para sa pagpapalaganap ng repormang magpapabilis sa pag-unlad ng Pilipinas sa darating na panahon.