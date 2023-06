Pramis ni BBM, PH babangon sa epekto ng pandemya

Makakabangon muli ang bansa mula sa naranasang matinding epekto ng COVID-19 pandemic.

Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa diplomatic corps na dumalo sa Independence Day Vin d’ Honneur sa Malacañang.

Sinabi ng pangulo na ang Araw ng Kasarinlan ang magsisilbing simula ng bagong pag-asa para sa muling pagbangon ng Pilipinas mula sa epekto ng pandemya.

Napakalaking pinsala sa ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino ang idinulot ng COVID-19 pandemic kaya ito ang pagsisikapan ng gobyerno upang makabangon at makaahon sa pagkalugmok.

“Today’s celebration has taken a whole new different meaning as we mark this occassion with renewed hopes and spirited resolve to rise anew as a nation, not from political oppression but from economic scarring engendered by the crippling and linge­ring effect of the pandemic,” anang pangulo. (Aileen Taliping)

