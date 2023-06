Pokwang gustong mapatalsik sa ‘Pinas ang ex

Minsan nang nabanggit ni Pokwang sa kanyang post na tipong matatahimik lang talaga sila ng bunsong anak na si Malia kung aalis na ng Pilipinas ang ama nito, ang dati niyang partner na si Lee O’Brian.

Gumawa na nga ng kanyang hakbang ang Kapuso comedienne. Umaga ng Martes (June 13), nag-file ng petition for deportation case si Pokwang kay Lee sa Bureau of Immigration. Ibig sabihin, pinapa-deport niya ang ama ng kanyang anak.

Nag-post din si Pokwang sa kanyang social media account ng tila pa-teaser nito umagang-umaga ng Martes. Sabi niya, “Para sa karapatan ko at ng anak ko, para sa mga kapwa ko babae at sa bayan ko.”

Sa photo na ini-upload ni Pokwang ay mababasa ang Department of Justice, Bureau of Immigration at may nakalagay na, “This is it!”

Sa maikling interview ni Pokwang kunsaan kasama niya ang kanyang legal counsel na Atty. Ralph Calinisan, lumuluha siya nang sabihin kung bakit siya umabot na sa pagpapa-deport sa ex dyowa.

Ayon kay Pokwang, “Kailangan nating mabigyan ng leksyon ang mga taong nag-aabuso sa batas natin at karapatan ng bawat babae, bawat mamamayan.”

Sa aspeto ng mental daw ang isa sa naranasang pang-aabuso ni Pokwang sa ama ng anak.

“Mentally, sobra-sobra,” lahad niya.

“Ilang gabing hindi nakakatulog. Hindi niya nagagawa ang obligasyon niya bilang ama. Sobrang masakit para sa akin at sa anak namin.”

Kung pagbabasehan ang mga comment, tila marami pa rin ang sumusuporta kay Pokwang at isa na rito si Nadia Montenegro na nag-comment ng, “Ang dami mong prayer warriors in full force Sis! God is with you.”

Pati si Carmi Martin ay nag-comment ng tatlong praying hands emojis.

Sa mga pangyayaring ito, ang side pa lamang ni Pokwang ang madalas na nababasa ng mga netizen. Bukas din ang mga pahina ng Abante para naman sa panig ni Lee.

