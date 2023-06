Pinay tennis star Alex Eala umakyat sa pang-228

UMAKYAT ang 2022 US Open Junior Women’s champion na si Alexandra “Alex” Eala ng kabuuang 38 pwesto sa No. 228 sa pinakabagong WTA rankings matapos makuha ang ikatlong ITF women’s title sa W25 Yecla at quarterfinal finish sa W25 Madrid sa Spain.

“A very positive 3 weeks comes to an end! Back to Mallorca to continue working,” sabi ng 18-anyos na Globe Ambassador at Rafa Nadal Academy scholar na si Eala na agad na nagbalik sa Mallorca matapos maglaro sa Ciudad de la Raqueta sa Madrid.

Unang pagkakataon ni Alex malaktawan pataas ang 38 na pwesto sa ranking sa mundo pagkatapos ng malakas na pagtatanghal sa kanyang huling tatlong kaganapan sa ITF, kabilang ang panalo sa kanyang unang pro title ng taon.

Matapos ang halos kalahating taon na pagbaba sa WTA pro circuit, hindi lang napigil ng Filipina teen tennis star na si Alex ang kanyang pag-slide ngunit nakita rin ang pagtaas sa kanyang world ranking.

Nakita ni Eala ang matinding pagbaba sa kanyang world ranking matapos magtiis ng mahirap na simula sa kanyang 2023 season nang hindi siya makalampas sa ikalawang round sa unang walong tournament sa WTA at International Tennis Federation (ITF) Tours.

Umabot si Eala sa career-high No. 214 noong Oktubre 2022, ang pinakamataas na naabot ng isang Filipina tennis player.

Tinapos niya ang 2022 sa pang-217, sapat na para maging pinakamataas na ranggo ng Southeast Asian sa mundo.

Ang subpar na mga resulta sa unang apat na buwan ng taon ay naging dahilan upang bumagsak ang kanyang ranking sa pang-266 sa huling bahagi ng Mayo, ang pinakamababang ranggo sa mahigit kalahating taon.

Nagbago ang lahat para kay Eala nang pinagsama niya ang mga solidong performance sa tatlong ITF W25 event na sinalihan niya.

Nakapasok ito sa quarterfinals ng W25 Monastir sa Tunisia noong Mayo 26, ang pinakamalalim na napuntahan niya sa isang tournament ngayong taon.

Sinundan niya ito sa kahanga-hangang paraan sa pagiging kampeon sa W25 Yecla sa Spain noong Hunyo 4, na nakuha ang kanyang ikatlong pro ITF crown.

Nang sumunod na linggo ay bumalik si Eala sa court sa Spain, kung saan nakakuha siya ng isa pang quarterfinal appearance sa W25 Madrid.

(Lito Oredo)