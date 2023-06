Pinagnanasahan na ngayon: Yasser na-bully dahil mabalahibo

Naging open ang Kapuso hunk na si Yasser Marta sa ginawang pambu-bully sa kanya noong bata pa siya dahil sa pagiging balbon niya.

Bata pa lang daw kasi si Yasser ay mabalahibo na raw siya at kung anu-ano raw ang panunukso at pamimintas ang natanggap niya dahil sa kanyang pagiging mabuhok. Pero habang nagkakaedad siya, tanggap na niya na iba siya at iyon ang dahilan kung bakit lagi siyang napapansin.

“Kasi noong bata ako, binu-bully ako dahil sa mabuhok ako, e. Unggoy daw, laging sinasabi nila na buhok na tinubuan ng tao.

“Natutunan ko na rin pong i-embrace, hindi naman ‘yung imperfections, pero kung ano talaga ako kasi dito sa atin bihira naman ‘yung may ganitong features. Pero tinanggap ko na rin at mas naniniwala ako na I am unique,” sey ni Yasser.

Dahil sa pagiging ‘mabalahibo’ ng aktor, naging asset iyon sa kanyang pagpursige na magkaroon ng sexy image. Mabenta sa maraming netizens ang photos ni Yasser sa social media na shirtless siya at kita ang mabalahibong dibdib, tiyan, braso, at legs. Pinagkaguluhan din ng mga accla ang pagiging endorser niya ng isang sikat na underwear brand.

“Nasimulan ko naman na ang magkaroon ng sexy image. Nag-underwear na ako and nakikita ko na maraming nagkakagusto. ‘Yung image na ‘yon ang isa sa mga pinagpo-focus-an ko ngayon,” sey ni Yasser.

In fairness, pinagnanasahan ngayon si Yasser dahil sa kanyang balahibo, ha!

See Related Stories:

Yasser Marta kinabog ‘talong’ ni Joseph Marco

Palaban kina Derrick, Gil, Paul: Yasser Marta pinaelya’ ang mga accla