Pia bet sina Kendra, Scarlett

Kinaaliwan ngayon ni Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach ang mga anak na babae ng mag-asawang Doug Kramer at Chesca Garcia-Kramer na sina Kendra at Scarlett.

Follower pala si Pia ng Instagram account ng Team Kramer at naka-subscribe rin siya sa YouTube channel nila. Tuwang-tuwa siya sa mga dalaginding nina Doug at Chesca dahil lumaking magaganda ang mga ito at nagmana sa kanilang ina sa pagiging mga fashionista.

Sa latest video na pinanood ni Pia, joint unboxing ang ginawa nila Kendra at Scarlett na ang laman ay dalawang mamahaling signature bags.

“You guys are the cutest. And might I add, the next it girls of the Philippines,” comment ni Pia sa IG video ng Kramer girls sabay pinusuan niya ang mga magagandang selfies ng magkapatid.

Maraming netizen ang nag-agree sa comment ni Queen Pia at may mga nagsabi pa na beauty queen material ang magkapatid, lalo na raw si Kendra, who is turning 14, pero marami na ang nagsasabing future Miss Universe ito. Sumang-ayon naman si Pia sa comment na ito ng netizen.

Kasalukuyang nasa kanilang European vacation ang Team Kramer and for sure ay naghihintay si Pia ng bagong photos at videos ng mga tinawag niyang ‘It Girls’ na sina Kendra at Scarlett.

Naku, ayaw naming isiping ‘pinaglilihian’ ni Pia sina Kendra at Scarlett dahil sa pagkagiliw sa dalawa, ha!

Eh, wala pa namang sinasabi si Pia na buntis na siya. (Ruel Mendoza)

