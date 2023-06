Miles tinalbugan si Chie kay Kelvin

‘Kaaliw ang ‘cheesy pick-up line challenge’ nina Miles Ocampo, Kelvin Miranda at Chie Filomeno, ha!

Pakabugan ng pick up lines sina Miles, Chie kay Kelvin. At huhusgahan sila ni Kelvin kung kanino siya mas kinilig sa dalawa.

Heto nga ang mga hirit nila:

“Kelvin dictionary ka ba? Because you add meaning to my life!” sabi ni Miles.

“Hi, what’s your name? Kelvin, I’m yours!” sabi naman ni Chie.

May iba pang pick up lines na binanatan ang dalawa. Pero sa huli, mas pinili ni Kelvin si Miles, ha!

“Masaya ako sa movie namin kasi naramdaman ko ‘yung suporta ng management at network. Nag-audition po ako sa role as Norman and nagpapasalamat ako na nakuha ko ito. Masarap po sa feeling lalo na at first time kong nakatrabaho sina Miles at Chie. Very professional at collaborative po silang katrabaho,” sabi ni Kelvin.

“First time ko rin gumanap na hindi chick boy or bad boy. Wholesome talaga ako dito at walang girlfriend since birth so wala siyang experience at all.”

Anyway, pahinga raw muna sa music si Kelvin, at tutok siya sa pelikula at serye.

“Nag-stop muna ako sa pag-venture sa music pero hindi ko po sinasara ‘yung pinto ko for opportunities. Mas nag-focus lang po ako sa pelikula at sitcom namin sa GMA-7, ang ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’ starring Senator Bong Revilla, Jr.”

Siyanga pala, nagpapalaki rin ng katawan si Kelvin, dahil handa na nga raw siyang magpasilip ng kakisigan. (Dondon Sermino)

See Related Stories:

‘Hayup Ka Miles Ocampo’ trending worlwide

Elijah grabe ang suporta sa girlfriend: Miles hindi makahinga, patuloy ang pagtaba