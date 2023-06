Megan, Mikael ayaw ma-pressure sa pag-aanak

Thirteen years nang together ang mag-asawang Mikael Daez at Megan Young simula nang maging mag-sweetheart sila at magpakasal na.

Pero kapansin-pansin na habang tumatagal ay mas lalo pa silang nagiging sweet sa isa’t isa.

Parang palagi lang silang nasa dating stage.

“We’re just thankful na ganito kami, ito ang dynamic namin,” sabi ni Megan.

Nagpasintabi muna kami sa kanilang dalawa bago ibato ang tanong tungkol sa pagkakaroon ng anak. Bilang may mga couple na sensitibo at hindi gustong natatanong tungkol sa bagay na ‘yon.

Sa loob ng 13 years, parang enjoy pa rin sila na ang alaga nilang dalawang aso ang itinuturing nilang babies.

Sabi naman nila, tipong come what may lang sila at hindi naman daw ‘yung pinaplano kung kailan sila magkakaroon na talaga ng anak.

“Hindi naman namin pinaplano,” sey ni Megan.

Sabi namin ni Mikael, “Matagal na rin tayong magkakakilala and go with the flow kami. In life, just go with the flow. Don’t put too much pressure in life. Don’t put too much pressure in life you cannot control. If it’s there, it will be there.”

Dugtong pa ni Megan, “Relax lang. Kung meron, meron. Kung wala, wala.”

Sa isang banda, natupad ang matagal na rin na wish nina Mikael at Megan na magkatambal silang muli sa isang teleserye at sa ‘Royal Blood’ nga ito na magsisimula nang mapanood ngayong Lunes (June 19) sa GMA Telebabad.

“Happy kami and it’s nice working with her. I know na with other partners, hindi nila type na magkatrabaho, pero kami, nagwo-work, eh,” sey pa ni Mikael. (Rose Garcia)

