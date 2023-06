Mayor Binay nireklamo sa pekeng utos ng SC

Hiniling ni Taguig Mayor Lani Cayetano sa Supreme Court na imbestigahan ang maling pahayag ni Makati Mayor Abby Binay hinggil sa territorial dispute sa pagitan ng dalawang siyudad.

Sa isang extremely urgent manifestation with motion na inihain sa SC nitong Martes, hinikayat ni Cayetano ang high court na utusan ang “City of Makati and Mayor Abigail Binay to show cause why they should not be sanctioned.”

Sinabi raw kasi ni Binay sa isang media interview na nakatanggap ng utos ang Makati City mula sa Supreme Court na nagtatakda ng oral argument sa kaso ng pinagtatalunang teritoryo sa Fort Bonifacio Military Reservation.

Sa isang press statement noong Abril, sinabi ng SC na pinal na ang desisyon na ang buong Fort Andres Bonifacio, na kinabibilangan ng Bonifacio Global City, at ilang enlisted men’s barangays (EMBO’s) ay sakop ng Taguig.

Pero sabi ni Binay sa interview, hindi pa pinal ang desisyon at sa katunayan daw ay nakatanggap sila ng utos na may pagdinig pa sa nasabing kaso. Itinanggi naman ni Supreme Court spokesperson Brian Keith Hosaka na may nakatakdang oral argument sa nasabing kaso.

