Marco gusto sa Italy honeymoon nila ni Heaven

Nagpaulan ng kilig ang mga bida ng ‘Rain in España’ na sina Marco Gallo at Heaven Peralejo sa palitan nila ng tweets.

Nagsimula ang kilig tweets ng MarVen (tawag sa love team nina Marco at Heaven) nang mag-tweet si Heaven ng, “Good night (with crescent moon emoji).”

“Well good morning,” ang sagot naman ni Marco.

Ilan pang sandali ay nag-post naman si Marco ng larawan ni Heaven na nasa ibang bansa.

“You look so happy, love it,” ang nakakakilig na caption ni Marco.

Sunod-sunod pa ang palitan nila ng nakakakilig na mga tweet hanggang sa mag-tweet ng reply si Marco kay Heaven ng, “Miss u,” na sinagot naman ni Heaven ng, “Same.”

“Huy kilig, ngiti, at tawa ako mag-isa habang nagwo-work. Haha my boss be like, ‘What happened to you?’ Haha,” tweet ng isang fan na hindi nga mapigilan ang kanyang kilig.

“Next time kayo naman dalawa mag-vacation sa Italy,” wish ng isang fan.

“@hperalejo Ano tara? (with zany emoji),” reply ni Marco sa fan.

“Libre mo?” reply naman ni Heaven kay Marco.

Naging naughty naman si Marco sa sumunod na reply nito kay Heaven.

“‘Pag honey moon na, syempre libre ko.”

Hindi lang fans ang nagulat at hindi kinaya ang reply ni Marco, pati rin si Heaven kaya “Hoy,” ang reply niya kay Marco.

“Joke lang kasi (with heart hands emoji),” ang paglilinaw ni Marco.

Sumagot naman si Heaven sa tweet ng isang fan na nag-post ng picture ni Marco na may kargang babae sa mall show.

“I thought ako lang? … @itsmeMarcoG,” tweet ni Heaven.

“Ikaw lang naman talaga eh. @hperalejo,” ang reply ni Marco kay Heaven na mas nagpakilig pa sa fans nila.

Nagtapos ang kanilang kilig convo sa Twitter sa reply ni Heaven, “Hahahah chos lang pero sige ok!!! (with winking face with tongue emoji).”

Bonggels!

