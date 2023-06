Lee Seung Gi nagustuhan chicharon bulaklak

Sobrang puri ang kilalang businesswoman-philanthropist na si Chemist Pinky Tobiano sa South Korean star na si Lee Seung Gi.

Sa nakaraang pagbisita pala ni Lee Seung Gi sa ating bansa ay nag-host si Pinky at ang anak niyang si Pianne Sinfuego ng dinner para rito.

Kasama rin sa dinner na ‘yon ang kilalang politician-businessman na si Mr. Luis ‘Chavit’ Singson.

“He’s super nice. Ang bait. Ang staff ko, super kilig kay Lee Seung Gi.

“We served Pinoy food and he loved chicharon bulaklak. Yummy raw.

“He also liked the laing. He said Filipino food and hospitality is the best,” tsika ni Pinky.

Mapapanood nga raw sa YouTube channel ni Pinky ang pakikipag-bonding nila kay Lee Seung Gi.

Sa sobrang bait daw ni Lee Seung Gi ay inimbitahan pa niya ang grupo ni Pinky na bumisita naman sa South Korea.

“I’m flying to South Korea in a few months to have dinner with him and his family. Sobrang bait talaga ni Lee Seung Gi,” sey pa ni Pinky.

Naikuwento rin ni Pinky na, “I gave him a bronze jeepney specially made for him by an artist in Lucban, Quezon. He was so touched. Nagustuhan niya.”

Bongga! (Jun Lalin)