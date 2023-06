Kumarnap sa motorsiklo ng pulis arestado

Arestado ang mga kumarnap at pinagpasasahan umano ng motorsiklong pag-aari ng isang miyembro ng Philippine National Police (PNP) sa isinagawang follow-up operation sa Sampaloc, Maynila noong Lunes.

Nasa kustodiya ng Manila Police District-Police Station 4 ang mga suspek na sina Ezekiel Macay, alyas ‘Kiel’, miyembro ng Bahala na Gang at Marvin Isla, kapwa ng Barangay 421 sa Sampaloc, at Tristan Agbayani, 39, financial consultant at stay-in sa tanggapan ng Megacash Lending Company na matatagpuan sa Oroquieta St., Sta. Cruz, Maynila.

Sa reklamo ni P/SSg. Herman John Matias, 37-anyos at residente ng Blumentritt St., Sampaloc, Maynila, nadiskubre niya na nawawala ang kanyang itim na motorsiklong Yamaha Sniper bandang alas-10:00 nang umaga matapos niya itong iparada sa loob ng JAU’s Carwash and Accessories shop sa Vicente Cruz St. sa Barangay 475, Zone 47 sa Sampaloc, Maynila.

Nakita sa CCTV ng España-Blumentritt PCP na tangay ito ni Macay at ipinarada sa San Jose St., Sampaloc.

Dinakip si Macay habang nakaupo ito sa isang pampasaherong jeep. Inamin nito na pinasa niya ang motorsiklo kay Agbayani dahilan para marekober ang sasakyan. Naaresto rin kalaunan si Isla.

Sinampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10883 o Anti Carnapping law sa Manila Prosecutors Office ang mga suspek. (Juliet de Loza-Cudia)