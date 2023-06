Karera Tips Ni JP Gonzales

Hunyo 14, 2023 – Miyerkoles Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas

R01 – 7 In The Zone, 4 Stardust, 1 A.P Factor, 5 Attractive Force

R02 – 7 Prince Arman, 2 Navy Cut, 1 Nevada’s Scout, 3 Sagitsit

R03 – 4 Noh Sen Young Yana/Lucky Noh Noh, 5 Colony Bell, 1 Rancheros, 6 Fortress

R04 – 9 Work From Home, 8 King Hans/Princess Mavee, 5 Matikas, 1 Yana’s Silver

R05 – 8 May Ten, 4 Smart Bell, 7 Jawo, 9 Potential

R06 – 10 Double Time, 1 Let It Shine, 2 Margaux, 6 Color Blast

R07 – 6 Stand In Faith, 4 Early Bird, 8 Yabadabadur, 10 Double Strike

R08 – 10 Melania/Queen Louise, 2 Nards Bentetres/Heroesdelninetysix, 8 Money For Shelltex, 9 Winter On Fire

Solo Pick: In The Zone, May Ten

Longshot: Stand In Faith