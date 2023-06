Judy Constantino Flores sapol PBF super flyweight crown

SAPOL ni Judy Constantino Flores ang bakanteng Philippine Boxing Federation (PBF) super flyweight title nitong Sabado sa pamamagitan ng split decision na panalo laban kay Jerald “The Predator” Paclar sa “Manny Pacquiao Presents: Blow By Blow” na ginanap sa Barangay Mauway Executive Sports Complex sa Mandaluyong City.

Nakuha ng 24-anyos mula General Santos City na si Flores ang kanyang ikatlong sunod na panalo upang umangat ang kartada nito sa 13-1 mula sa pitong knockouts, habang bumagsak naman sa 16 panalo, anim na talo at apat na tabla si Paclar na nakuha ang ang ikatlong talo sa nagdaang limang laban.

Matagumpay na nakabawi si Flores sa huling tatlong laban kontra kina Rodel Sunquit na tinapos sa second round TKO noong Oktubre 29, 2022 at unanimous 10-round decision laban kay dating World Boxing Council (WBC) challenger Jonathan “Lightning” Taconing noong Pebrero 26, pareho sa Lagao Gym sa General Santos City.

Nalasap ni Flores ang unang kabiguan laban sa Amerikanong si Antonio “Carita” Nieves sa eighth round unanimous decision noong Mayo 21, 2022 matapos itong dominahin sa bisa ng 72-80 (Andy Adkins), 72-80 (Brian Kennedy) at 71-80 (Ben Rochester) iskor sa The Civic Center sa Cleveland Heights sa super-bantamweight class.

Muling ibinalik ang pamosong boxing television program, kung saan nagsimula ang nag-iisang eight division world champion na si Pacquiao, noong isang taon katulong ang San Miguel Beer Pale Pilsen na mapapanood tuwing alas-8:30 Linggo ng gabi sa Cignal ONE Sports Channel at ginaganap sa Mandaluyong City.

(Gerard Arce)