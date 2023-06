Jeron Teng, Converge kulang sa consistency

Mga laro Miyerkoles: (Ynares-Pasig)

5:00pm – Converge vs Blackwater

7:30pm – Ginebra vs Phoenix

UNAHAN sa balik sa win-column ang Converge ni Jeron Teng at Blackwater ni Troy Rosario sa first game ng PBA On Tour sa Ynares Sports Arena sa Pasig ngayong Miyerkoles.

Nakakabalik na sa dating porma si Rosario, inaasahang aangkla sa resbak ng Bossing mula sa 112-95 setback sa NorthPort. Sa larong ‘yun ay nagsumite ng 17 points si Rosario, sinegundahan ng 12 ni RK Ilagan pero napigil sa 2-2 ang Blackwater.

Sa kabilang banda, matapos talunin ang Terrafirma ay nadalawahang sunod sina Jeron at ang FiberXers – 99-95 sa Magnolia at 96-88 sa Meralco noong June 4.

Ilang araw pa lang ang nakakaraan, sinalo ng Converge si big man Keith Zaldivar matapos mapasuhan ng kontrata sa Hotshots.

Lumakas pa ang frontline ng FiberXers sa pagdating ni Zaldivar kasama sina Justin Arana, Barkley Ebona, Jeo Ambohot.

Solido rin ang kontribusyon nina Jeron at Jerrick Balanza pero taas-baba ang kampanya ng Converge.

(Vladi Eduarte)