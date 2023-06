Honor student nakapagtapos sa pangungutang ng nanay

May iba’t ibang rason ang bawat isa kung bakit sila nangungutang pero sa sitwasyon ng honor student na ito mula Iloilo, tiyak na mapapasabi ng ‘worth it!’.

Siya si Kleesa Fe Esmores, 22-anyos na nakatakdang magtapos bilang Magna Cum Laude ng kursong Bachelor of Secondary Education Major in English mula West Visayas State University.

Kamakailan lang ay nag-post si Kleesa ng long message patungkol sa kanyang journey bilang estudyante at anak na pinag-aaral ng nanay niya sa pamamagitan ng pangungutang.

Aniya, “Ang Unang Magna Cum Laude ng Isang Inang Mangungutang (The First Magna Cum Laude of a Debtor).”

Nabanggit ni Kleesa na bago siya tumuntong ng kolehiyo ay nursing talaga ang nais niyang kuhanin na kurso subalit dahil sa kakulangan sa pampinansyal ay napilitan siyang kumuha na ng kursong education gaya ng tinapos ng kanyang ina.

“I entered the crowd of the BSED English freshmen students, I wondered if there was anyone like me who has a different dream. Like an ex-lover, whenever I looked at the nursing students in the cafeteria, walking on the bench, studying in the library, and having lunch in the mini forest, there will always be a glimpse of my first dream.”

Batid umano niya lahat ng ginagawa ng kanyang ina para lang matustusan ang kanyang pag-aaral. Aniya, “I saw her leaving our house at 4 in the morning to borrow money so she could give my full allowance for a week because she did not want me to worry about anything in the city.”

May pagkakataon din na narinig niya na minumura at sinasabihan ng ‘di maganda ang kanyang ina sa isang tawag dahil hindi pa umano ito makabayad sa utang.

“There was a time when I heard someone cursing her in a phone call because she did not able to pay on time. I died that day.”

Ganoon na lang din ang pagpapasalamat ni Kleesa sa lahat ng tao na tumulong at nagpautang sa kanyang ina. Sabi niya, “I thank all the people who lend her money before so we could survive those dark days. So please, at least this time let me post this one colossal win of my mom because of her pangungutang.”

“I never lose all the colors Ma, I will still be your quintessential starving dreamer. One day, no one in our family will have to heal from daunting traumas. Let’s end it here. I am proud of you and congratulations Ma! Your Magna Cum Laude,” dagdag pa niya.

(Moises Caleon)