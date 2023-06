ERC bilib sa mababang singil, soli bill deposit ng MORE Power

Gawing ehemplo ayon kay Energy Regulatory Commission (ERC) Chairman Atty. Monalisa Dimalanta ang More Electric and Power Corporation (MORE Power) sa maayos nitong pamamalakad at pagsunod sa Magna Carta for Residential Electricity Consumers matapos ipatupad ang bill deposit refund sa kanilang mga customer at pagkakaroon ng mababang power rate sa bansa.

Ayon kay Dimalanta, ang ginagawa ng MORE Power ay dapat na sundan ng mga Distribution Utility (DU) o mga electricity provider sa buong bansa.

“We encourage this culture of accountabi­lity among the regulated entities as demonstrated by the actions of MORE Power on the refund and least cost supply” paha­yag ni Dimalanta.

Giit pa ng ERC chief na kung kayang gawin ng MORE Power ang ganitong maayos na sistema ay dapat ganundin ang ibang DUs.

Patuloy din aniya ang monitoring ng ERC upang matiyak ang resonableng presyo ng kuryente alinsunod sa probisyon ng RA 9136 o Electric Power and Industry Reform Act (Epira Law).

Sa loob ng anim na buwan ngayong taon ay bumaba ang singil sa kuryente ng MORE Power para sa mga residente na sineserbisyuhan nito sa Iloilo City.

Matatandaan na pinasumulan din ng MORE Power ang inisyatibo na ibalik ang bill deposit ng kanilang mga “good payin­g customer”. Nasa P5 million bill deposit ang nakatakdang ibalik ng kompanya ngayong taon.

