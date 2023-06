EJ Obiena, iba pa magpapasiklab sa Asian Athletics Championships

PAMUMUNUAN ni World No. 3 pole vaulter na si Ernest John “EJ” Obiena ang 23-kataong Philippine Athletics Team sa 2023 Asian Athletics Championships na gaganapin Hulyo 12-16 sa Supachalasai National Stadium sa Pattaya, Thailand.

Inilabas ng PATAFA ang lineup na kinabibilangan nina 2023 Cambodia Southeast Asian Games gold medalists Obiena, Eric Cray at Janry Ubas para pamunuan ang national track and field team sa continental meet, na nagsisilbi din bilang qualification stage sa 2023 World Athletics Championships sa Budapest, Hungary.

Ang kumpletong listahan kada event ay binubuo nina Umajesty Willliams sa 400m, 4x400m men, at 4x400m mixed , Michael Carlo Del Prado sa 4x400m men at 4x400m mixed, Frederick Ramirez sa 400m at 4x400m men, Joyme Sequita sa 4x400m men at si Maureen Schrijvers sa 400m at 4x400m women.

Kasama din sina Robyn Brown sa 400m hurdles women, 4x400m women at 4x400m mixed, Bernalyn Bejoy sa 4x400m at 800m women, Jessel Lumapas sa 4x400m women at 4x400m mixed, Sonny Wagdos sa 5000m at 10,000 men at John Cabang Tolentino sa 110m hurdles.

Labilang din sina Clinton Baustista sa 110m hurdles, Cray sa 400m hurdles, Obiena sa pole vault, Janry Ubas sa long jump men, Willie Morrison sa shot put, Aries Toledo sa decathlon, Johnmike Lera sa Decathlon, Arlan Arbois sa 10000m, Gennah Malapit sa Javelin Throw Women, Joida Gagnao sa 3000m Steeplechase Women, Ronne Malipas sa Triple Jump Men, Sarah Dequinan sa Heptathlon at Kristina Knott sa 100m at 200m.

(Lito Oredo)