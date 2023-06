Easy Does It wagi sa Hopeful Race

KABILANG sa nagpakitang-gilas nitong Sabado ng hapon ang kabayong si Easy Does It na nanalo sa 2023 Philracom “Hopeful Stakes Race” na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas.

Ginabayan ni jockey Jomer Estorque, nirehistro ni Easy Does It ang tiyempong 1:54 minuto sa 1,800-meter race sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Hinamig ng winning horse owner ang P900,000 sa panalo ni Easy Does It, habang napunta ang P300,000 sa kwadra ng pumangalawang si Glamour Girle.

Dumating na tersero si Winner Parade na may katumbas na premyong P150,000, habang sinikwat ng owner ni fourth placer BadBoy MJ ang P75,000 premyo.

Pang-anim na lumabas sa largahan si Easy Does It at nanatili sa pwesto hanggang kalagitnaan ng karera pero sa far turn ay kumuha ito ng unahan at hindi na ito binitawan hanggang sa meta.

Samantala, hinahanda na rin si Easy Does it sa mas malaking karera paara sa susunod niyang takbo.

(Elech Dawa)