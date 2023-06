Denver Nuggets kampeon, Nikola Jokic Finals MVP!

DENVER Nuggets ang nag-uwi ng Larry O’Brien Trophy.

Sa unang pagkakataon sa 47-year franchise, kampeon ang Nuggets. First time champions na din sina Nikola Jokic, Jamal Murray, Aaron Gordon, Michael Porter, Jr. at Bruce Brown.

Nakabawi mula masagwang shooting bago sinalag ang late rally ng Miami Heat sa pangunguna ni Jimmy Butler para ipreserba ang 94-89 title clinching win sa Game 5 ng Finals nitong Lunes sa Denver.

Nagsumite si Jokic ng 28 points, 16 rebounds at tulad ng inaasahan ay tinanghal na Finals MVP. Anemic ang shooting ng mga kakampi sa home floor nila sa Ball Arena, rumesponde ng 12 of 16 shooting si Jokic.

Sablay ang 20 sa first 22 3-point attempts ng Denver at anim lang ang naipasok sa unang 13 free throws.

Humarabas ng 8 straight points si Butler para ilagay ang Heat sa unahan 87-86 at dalawang free throws pa niya tungo sa 89-88 kulang 2 minutes na lang.

ibinalik ni Brown ang mintis ni Murray, sinundan ng pares ng freebies ni Kentavious Caldwell-Pope. Sablay ang 3 ni Butler 3 seconds na lang, sinelyuhan ng dalawang charities ni Brown ang panalo at korona.

“It was ugly and we couldn’t make shots, but at the end we figured it out,” bulalas ni Jokic.

Nag-ambag si Porter ng 16 points, 13 rebounds, may 14 markers, 8 boards, 8 assists si Murray. Umayuda ng 11 at 10 points sina Caldwell-Pope at Brown.

Hindi napahaba ng 21 points ni Butler at 20 ni Bam Adebayo ang season ng Miami.

(Vladi Eduarte)