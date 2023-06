De La Salle swak sa D-League finals

BALIK ang EcoOil-De La Salle sa finals ng PBA D-League Aspirants Cup, winalis ng defending champions ang Perpetual Help sa semis huli ang 108-91 win sa Game 2 Miyerkoles ng hapon sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan.

Sa back-to-back 3s ni Prince Alao ay inagaw ng Archers ang maagang lead 10-5, tinapos ang first quarter 30-17 at hindi na lumingon.

Itinakbo din ang Game 1, 107-78, hihintayin ng DLSU sa best-of-three finals ang winner ng San Beda-Letran sa isa pang final four match.

“Masaya kami sa pinakita namin this playoffs but we’re not contented yet,” ani assistant coach Gian Nazario, pinagmando ni head coach Topex Robinson.

Tumapos si Alao ng 22 points mula sa 6 for 12 shooting sa 3s at 6 assists. May 11 si Jan Macalalag, nagsumite ng double-double sina Bright Nwankwo (10 points, 11 rebounds) at Kevin Quiambao (10-10), naka-10 markers din si Elaijah Gollena.

Hindi na pumukpok sina Mark Nonoy at magkapatid na Michael at Ben Phillips pero dinomina ng mga taga-Taft ang scoring sa paint 54-18 at dumistansiya hanggang 28.

Nadiyeta sa 1 of 2 field goal si top gunner Cyrus Natura, hindi naisalba ng 21 points ni John Abis ang Altas sa unang salta sa semis.

(Vladi Eduarte)