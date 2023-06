David ayaw mag-celebrate ng birthday

Birthday ni David Licauco sa June 15, at wala raw siyang balak mag-celebrate.

May nag-comment kasi sa #AskDavid niya na, “Lapit na birthday ni David, birthday na ni Sexbomb David.”

At sagot niya, “Hindi ako magbi-birthday this year! Delayed siya to next year!”

Well, si David nga ay pinanganak ng June 15, 1994. At 29 years old na siya sa Thursday.

At sa mga Chinese, hindi sila nagsi-celebrate kapag ang huling number ay 9.

Sa isang artikulo sa website na Feng Shui for beginner, may item doon na, ‘Chinese Birthday Ending With 9 is Bad.’

Heto nga ang pahayag:

“According to some traditions, it is best to avoid celebrating Chinese birthdays ending with 9, for example, 9, 19, 29, 39, 49, 59 and so on. The elderly believe they would meet with misfortune and might cause death if they do so.

“Are you being raised with these bizarre Chinese birthday traditions? If you have more birthday superstitions and traditions from cultures around the globe, please share them with us too.”

Anyway, may iba kaming kakilala na kapag ang edad nila ay pumatak na sa numerong 9 ang huli, ang ginagawa na lang nila ay pinalalabas nilang 0 ang huli. Halimbawa, kung 39 na sila, palalabasin nilang 40 na sila.

Kung seseryosohin ang chika ni David, ‘yun marahil ang rason kung bakit niya nasabi na, “Hindi ako magbi-birthday this year, delayed siya to next year.”

Anyway, ilan sa mga interesting chika about David ay ‘yung ayaw na ayaw pala niya na nag-uusap ang mga tao sa loob ng elevator, ha!

Kapuri-puri ang reaksiyon ni David sa mensahe ng fan na, “Right after my graduation, magdi-dine ako sa ‘Kuya Korea’ to celebrate, hopefully makita kita.”

Ka-touch nga ang sagot niya na, “Ililibre kita. Tweet me again.”

Bongga, ‘di ba? Kaya mahal na mahal si David ng mga fan niya, dahil may mabuting puso siya para sa kanila. (Dondon Sermino)

