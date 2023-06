Bumigay sa hilig ni Heart: Chiz pang-fashion week na ang datingan

Ngayon mo masasabing mas maangas at mas matindi ang kamandag ni Heart Evangelista kumpara kay Senator Chiz Escudero.

Eh, kasi nga, sa halip na si Heart ang maimpluwensiyahan ni Chiz, na tipong pasukin ang politika, o sumabak sa mga aktibidades ng mister niya, si Chiz pa ang naengganyong samahan si Heart.

Well, may pa-appreciation post nga si Heart para sa mister niya, na gusto nga niyang ipaalam na super bet na bet niya ang effort na ginagawa ni Chiz ngayon para madoble ang kaligayahan niya.

Heto nga ang chika ni Heart:

“Appreciation post for this man I call my husband. Through hell and beyond you have stood by my side…and I thought I knew what unconditional was. Today we are finally on the same chapter. It’s a new era,” sabi ni Heart.

At bongga nga ang huling hirit ni Heart na, “Fashion week na ‘yan!”

Pinost nga rin ni Heart ang mga photo nila ni Chiz na super fashionable na ang senador, na sanay na sanay na ngang ngumiti, mag-emote sa harap ng kamera.

Gone are the days na rin na palaing naka-maong at white polo shirt si Chiz, dahil kung ano ang suot ni Heart, ganoon din kabongga ang outfit niya, ha!

Aliw rin ang pagbabago ni Chiz sa harap ng kamera, na kung noon ay politikong-politiko na pigil ang mga galawan, ngayon ay para na nga siyang modelo, na kung fierce ang tema, ‘yun na ‘yon siya.

At kung pagbabasehan nga ay ang ‘galawang Chiz’ ngayon, sabay-sabay nga ang pakiramdam ng lahat na handang-handa na ang senador na sumabak sa fashion week.

“Parang ready na si Sir mag-fashion week, ang tikas niya ngayon. Nakikipagsabayan na sa iyo Heart.”

“Sure ako, magpa-fashion week na `yan si Chiz.”

“Ang laki ng pinagbago ni Chiz para kay Heart. ‘Yan ang asawa, sumasabay sa gusto ng misis niya!”

Well, abang-abang na lang kung bibigay ba talaga si Chiz sa fashion week, ha! Ang bongga, ‘di ba?

See Related Stories:

Heart, Chiz desididong makabuo ng baby

Heart nilunod ni Chiz sa kaligayahan