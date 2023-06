Bulkang Mayon tatagal ng buwan pag-alburoto

Posibleng tumagal pa ng ilang buwan ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon dahil sa pagbagal pero mapanganib pa rin na mga aktibidad nito.

Ito ang inihayag kahapon ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) Director Teresito Bacolcol batay sa mga naobserbahang mga aktibidad ng bulkan sa nakalipas na mga oras.

“Based on our experience, this activity may persist for a few months, Kapag violent ang eruption niya, this would probably take a few days to weeks, pero kapag mabagal tulad nito, puwede itong magtagal ng ilang buwan bago pumutok,” paliwanag ni Bacolcol.

Dahil dito, hindi pa rin makababalik sa kanilang mga bahay ang mga residente at kailangan pa nilang manatili sa evacuation centers sa loob ng ilang buwan.

“Sa totoo lang, wala naman talagang dapat na manirahan sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone, wala dapat na tao diyan dahil aktibong bulkan ang Mayon. Walang choice ang mga residente kundi manatili muna sa mga evacuation center para sa kanilang kaligtasan. Unless na ibaba natin ang alert level dun pa lang sila papayagan na makabalik sa kanilang mga bahay,” giit ni Bacolcol.

Sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) na sa kasalukuyan ay mahigit 14,000 residente mula sa mga lugar na sakop ng danger zone ang nananatili sa evacuation centers.

Samantala, pinalawig na rin ni Albay Governor Edcel Greco Lagman ang ‘danger zone’ ng bulkan sa seven-kilometer radius para matiyak na walang residente na malalagay sa peligro sakaling pumutok ang bulkan anumang oras.

Kasunod ito ng pagragasa ng lava ng mula 800 hanggang 1,000 metro sa bunganga ng bulkan sa bahagi ng Miisi at Bonga Gullies mula noong Lunes ng alas-10:56 nang gabi hanggang alas-12:03 ng hatinggabi noong Lunes.

