Biyaheng Pandi

MAGANDANG araw sa ating lahat.

Namiyesta ang mga idolo ninyo nitong Lunes sa Barangay Manatal, Pandi, Bulacan.

Nag-Legends game ang nagbabalik sa sirkulasyon pagkatapos magpatanggal ng bone spurs sa paa na si Alvin Patrimonio, commissioner ng MPBL na si Kenneth Duremdes, Allan Caidic, Johnny Abarrientos, Bal David, Sunday Salvacion, Marlou Aquino, Noli Locsin, Bong Alvarez at yours truly Jerry Codiñera.

Siyempre sa paanyaya lahat ito ng aming muse at tinatawag din naming “Chicharon Lady” ng Pandi na si Miss Charie Dela Vega.

Ang unang stopover namin sa Pandi ay ang bahay ng mga San Juan Family na super Purefoods fans ang buong pamilya. Nagbigay pa sila sa amin ng pabaon o pasalubong na bibingka, dinuguan at kare-kare.

Sa susunod na bahay naman ay ang Estrella Family na ganun din, umaatikabong handaan ng afritada, sinampalukan, adobong palaka, lechon at iba pa.

Ikalawang pagkakataon na rin akong na-invite nina contractor Christopher Estrella at ang tatakbong Brgy. Chairman sa susunod ng Manatal na si Xyrus Estrella.

Kaya maswerte ang kapitbahay ng mga Estrella dahil mahilig sila sa sports at siguradaong gagawa siya ng mga programa para sa kabataan para mailayo sila sa masasamang bisyo.

***

Sa June 24 dadayo ang mga Legends diyan sa Muntinlupa sa paanyaya din ng masipag na Barangay Chairman Joel Teves.

Napakahilig din sa basketball nitong mama na ito. Iyan dapat ang mga ibinoboto natin. Mahilig sa sports at good governance.

***

Sa June 23, MPBL Game sa Quezon Convention Center, laban ng naghihingalong Team Baliwag, Bulacan kontra Bacolod at 4pm.

Sa June 1, sa Norte tayo dadako sa Cagayan Valley ni Gov. Manny Mamba, may palaro din siya kalaban ang champion ng inter-town.

***

Greetings kay Amang, Ading, Necie, Bullet, Pen, Rey, Wena, Korie, Nante at Kathy ng Barangay Manatal, Pandi, Bulacan at sa mga Estrella Family.