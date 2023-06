Aso nag-shoot ng barya sa alkansya sumungkit ng titulo

Bumida ang isang aso sa United Kingdom ang kanyang skill sa pag-iipon ng pera! Kamakailan lang ay nakasungkit ito ng titulo mula sa Guinness World Records dahil sa tagumpay niyang paghuhulog ng barya sa alkansya.

Siya si Leo, 4-anyos cocker spaniel na breed ng aso. Matagumpay niyang nakuha ang titulo bilang, “most coins deposited into a piggy bank by a dog in 1 minute” matapos niya makapag-shoot ng halos 23 barya sa loob ng maliit na alkansya sa loob lamang ng isang minuto.

Ayon sa kanyang amo na si Emily Anderson, inabot umano ng humigit-kumulang dalawang taon si Leo para lang ma-master ang paglalagay ng coins sa piggy bank.

Aniya, “Over the last two years, I’ve had to dry so many 10p coins. They get absolutely covered in saliva each time he picks them up and then they’re hard to pick up, so they need to be dried again.”

Naganap ang official record attempt ni Leo noong ika-23 ng February sa Logie Durno Village Hall na dinaluhan din ng ilang audience bilang witness.

Dagdag pa rito, ayon kay Emily, bukod sa paghuhulog ng barya ay kering-keri rin ng kanyang alaga na magpaint at maglaro ng isport na tennis.

(Moises Caleon)