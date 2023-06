Andrea idinaan sa pagwa-wine ang ‘kalayaan’ kay Ricci

Idinadaan na lang ni Andrea Brillantes ang kanyang kabiguan sa pag-ibig sa mga pagngiti, pagpapa-cute sa post, at pag-inom ng wine.

Ito ang makikita sa kanyang latest Instagram post kung saan ilang larawan ang ibinahagi niya sa isang lugar na may overlooking ang view.

Nakahawak ng wine glass ang Kapamilya star habang nakatingin sa malayo.

Ang ilang larawan naman ay nagpapakita ng iba’t ibang happy mood habang wagas ang pagkakangiti niya.

Ipinangangalandakan nga ni Andrea sa post niya ang pagkakaroon ng kalayaan, na kahit hindi naman niya sabihin ay alam naman ng mga netizen na ang break-up nila ng atletang si Ricci Rivero ang dahilan.

Nagkaroon lang ng pagkakataong gamitin ni Andrea ang salitang ‘freedom’ sa Independence Day celebration kamakailan.

Aniya sa caption, “Freedom in mind. Faith in words. Pride in our souls. Happy independence day.”

Umani ng suporta ang aktres sa kanyang mga kaibigan at fans sa post na ito. Ramdam naman dito ang dumudugong puso ni Andrea na kahit sinasabi niyang ipinagdiriwang niya ang pagiging malaya ay tila nilulunod niya ang sarili sa wine at mukhang pilit na nagsasaya.

Well…

***

Sylvia yayamanin ang peg

Yayamanin ang peg ni Sylvia Sanchez sa isa na namang pagkakataon ng paggamit niya ng chopper o helicopter para kunan ang billboard nilang dalawa ng anak niyang si Gelay o Gela Atayde.

Ipinakita ni Sylvia sa kanyang Instagram ang video aerial shot ng dalawang magkatabing billboard nila ng anak sa may Guadalupe Bridge, EDSA para sa isang clothing brand.

Sakay ng chopper si Sylvia sa pagkakataong iyon para mas makita nang buong-buo ang billboard.

‘Dream come true’ para kay Sylvia ang double billboard endorsement na ito ng anak na nag-aartista na rin ngayon. Sabi nga, ninais na kunan ‘yon ng premyadong aktres at ipagmalaki dahil sa sobrang kaligayahan.

Mabibilang lang sa daliri (o wala ata) ang mga Pinoy celebrities na gumagamit ng chopper para kunan ang ‘resibo’ ng kanilang achievements sa kanilang career.

Hindi ito ang miminsang kumuha ng photo shot si Sylvia sakay ng chopper. Nauna rito ay nang kunan niya ang liquor billboard ni Ria sa isang building.

Sinasabing napakayaman ni Sylvia at ng kanyang pamilya, dahil sa mga posting nito na sakay ng yate, van, pagkakaroon umano ng resthouse sa Punta Fuego, at pagiging producer ng pelikula at concerts.

Humble lang si Sylvia na hindi niya gustong ipangalandakan ang karangyaang meron siya.

***

Nanay ni Jane enagaged na

Nabalot ng kaligayahan si Jane de Leon at ang buo niyang pamilya sa engagement ng kanyang ina na si Marie de Leon sa isang nagngangalang Cesar.

Ipinoste ni Jane ang ilang larawan ng proposal na kuha sa paanan ng Tokyo Tower, at tanging silang dalawa lang ng kanyang kapatid na si Francis ang sumaksi sa okasyon.

Sa unang larawan, nakaluhod ang lalaki sa harap ng nanay ni Jane. Sa sumunod na photo ipinagmalaki ng nanay ni Jane ang suot nitong singsing at yakapan ng newly engaged couple.

Meron ding photo op silang apat bilang pagpapakita sa labis nilang kasiyahan sa okasyon na ‘yon.

Sey ni Jane sa ‘eksena’, “Kapag masaya ka mama, masaya na rin ako. Grabe yung effort and pagtatago namin para maging successful yung proposal hahaha because it was our first time to plan something special. Akala namin hindi mangyayari pero it happened. Still can’t believe this. Parang bagets pa rin mama ko. Teenager yarn? Love you mom! Happy for the both of you & Tito Cesar please take care of our mom… she’s priceless and irreplaceable.

Samanatala, sino kaya si James Martija o Tiyago Martija sa buhay nina Jane? Binanggit ng aktres sa kanyang IG post ang @tiyago. Naka-private account sa IG ang nabanggit na lalaki.

