UAE namahagi ng 50 tonelada na pagkain, gamot sa Albay

Namahagi ng 50 tonelada ng pagkain at gamot ang pamahalaan ng United Arab Emirates (UAE) sa mga residente ng Albay na apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon.

Dumating ang tulong ng UAE sa Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) lulan ng Etihad Airways flight kahapon nang umaga.

Personal itong tinanggap ni Social Welfare and Development Secretary Rexlon ‘Rex’ Gatchalian para agad na maipamahagi sa mga taga-Albay.

“We thank the UAE government and the Royal family for their generosity in sending much-needed humanitarian aid for those affected by Mayon’s volcanic activities,” ani Gatchalian.

