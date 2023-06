Tambak na kalabasa bumulaga sa Cotabato

Sayang! ‘Yan ang nangyari sa libo-libong kalabasa ng mga magsasaka sa North Cotabato na itinambak na lamang sa tabi ng kalsada.

Pinost ito online ni Kim Alvarez sa kanyang account. Aniya, “Nakakadismaya man po at mga kawawa ang ating mga farmers ngunit wala po akong magagawa kundi ipanalangin sa Maykapal na nawa’y bigyan sila ng lakas ng loob at pananampalataya na magpatuloy pa rin sa pagsasaka.”

Makikita sa mga ibinahagi niyang larawan ang naglalakihang kalabasa na tila tinapon lang na parang basura.

Ayon sa mga residente at magsasaka sa lugar, sa sobrang dami umano ng kanilang inani at sa sobrang baba ng bentahan sa pamilihan ay wala silang choice kundi ipamigay at itapon na lamang ito.

Humakot ang naturang post ng daan-daang komento mula sa mga netizen.

Ilan sa mga comments:

Sabi ni Rick Somar, “Kung nakarating lang sana dito sa metro manila yan marami mga mahihirap ang pwed makinabang diyan masarap at masustansiya ang kalabasa , yan ang totoo realidad nang buhay magsasaka wala support na nakukuha sa Gobyerno mas minamatamis pa nila mag angkat kesa palaguin at suportahan sarili natin ani.”

“Sarap gumawa ng squash Cake or gelatin .mahal nman dto sa Manila,” saad naman ni Zeny Cruz.

Tila napa-real talk naman ang user na si Cristine Cristine, “Papabulaanan naman ng Department of Agriculture katulad ng nangyare sa Kamatis noon,. Gawin niyo ng tama ang tungkulin ninyo, nu ba yan puro kurakot nalang alam niyong gawin.”

“This is why some Farmers give up there farm. Bco’z luck of support from Gvernment,” dagdag pa ni Bitoon S Joy. (Moises Caleon)

